Родные журналиста Развозжаева заберут его тело в Саратов

Тело журналиста Никиты Развозжаева, погибшего в понедельник, 29 октября, в Москве, заберут в Саратов его родственники. Сотрудник телеканала НТВ, согласно последним данным, будет похоронен на родине.

Близкая родственница Развозжаева отметила, что пока не знает никаких подробностей случившегося и добавила, что его родные уже выехали в Москву, передает РИА "Новости". Информация о дате и месте похорон будет предоставлена позднее.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Никита Развозжаев добровольно ушел из жизни. На своей страничке в социальной сети молодой мужчина оставил прощальное послание, в котором извинился за свой поступок перед родственниками и сказал, что это его выбор.