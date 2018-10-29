Пострадавшими от подтоплений признаны более тысячи жителей Сочи

В Сочи более тысячи человек признаны пострадавшими от подтопления. Согласно последней информации пресс-службы администрации города, больше всего пострадавших в Адлерском районе – 912 человек.

Напомним, в среду в Сочи произошли подтопления 2365 жилых домов. В результате случившегося погибли шесть человек, а еще двое считаются пропавшими без вести. Пострадали из-за разгула стихии около 60 местных жителей, однако эти цифры не являются окончательными, передает сегодня РИА "Новости".

Подчеркивается, что от подтоплений меньше всего пострадал центральный район города. Комиссионные обходы показали, что компенсации там никому не требуются.