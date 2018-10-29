Ученика школы убило спиленным деревом в Кемеровской области

В Кемеровской области школьника убило спиленным рабочими деревом. Трагедия, согласно данным СУСК по региону, произошла на территории одной из школ в городе Киселевск еще в минувший вторник, 23 октября.

Место, где спиливали стволы, было огорожено сигнальной лентой. Ученик школы вышел из здания в наушниках, перешагнул через вышеуказанный предупреждающий знак и не услышал криков рабочих. Как уточняет сегодня РИА "Новости", в этот момент часть дерева упала на школьника, вследствие чего он был госпитализирован с травмой головы. Через несколько дней пострадавший скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".