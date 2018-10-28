Львица набросилась на 4-летнюю девочку в цирке на Кубани‍

В Краснодарском крае львица во время представления в цирке набросилась на четырехлетнюю девочку. Животное вцепилось зубами в голову ребенку, сидевшему в первом ряду возле арены цирка.

Как сообщает "ЧП Краснодар" на своей странице в соцсети Instagram, дрессировщикам не удалось удержать хищника, который проломил ограждение цирковой арены.

Ребенка госпитализировали. В настоящий момент девочка находится в больнице. Ее состояние стабильно, жизни и здоровью ребенка, к счастью, ничто не угрожает.



