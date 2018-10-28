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Пропавшие на Кубани школьницы вышли на связь через соцсети
28 октября 2018, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Две сестры-школьницы, которые накануне пропали в станице Отрадная Краснодарского края, вышли на связь через социальные сети. Об этом сегодня сообщили журналистам в краевом СК РФ.
Как передает агентство ТАСС, сестры 14 и 15 лет "выходят на связь посредством общения в социальной сети, где сообщают о своем нежелании в данный момент возвращаться домой".
В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение несовершеннолетних, сбежавших от приемной матери.
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