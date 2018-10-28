Пропавшие на Кубани школьницы вышли на связь через соцсети

Две сестры-школьницы, которые накануне пропали в станице Отрадная Краснодарского края, вышли на связь через социальные сети. Об этом сегодня сообщили журналистам в краевом СК РФ.

Как передает агентство ТАСС, сестры 14 и 15 лет "выходят на связь посредством общения в социальной сети, где сообщают о своем нежелании в данный момент возвращаться домой".

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают местонахождение несовершеннолетних, сбежавших от приемной матери.