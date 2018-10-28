На чемпионате по мотопарапланеризму в Египте погиб россиянин

Участник чемпионата мира по мотопарапланерному спорту в Египте погиб во время тренировочного полета, сообщает министерство гражданской авиации страны. Авария произошла в районе города Эль-Файюм, в 100 км от Каира.

У мотопараплана отказал двигатель, в результате россиянин Вячеслав Николаев упал в озеро Карун. Трагедия случилась 26 октября. Власти Египта называют причиной смерти ошибку пилота, который не следовал мерам безопасности. Сейчас решается вопрос о репатриации тела на родину. Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Каире, все необходимые документы уже оформлены, никаких проблем быть не должно.