На чемпионате по мотопарапланеризму в Египте погиб россиянин
28 октября 2018, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
Участник чемпионата мира по мотопарапланерному спорту в Египте погиб во время тренировочного полета, сообщает министерство гражданской авиации страны. Авария произошла в районе города Эль-Файюм, в 100 км от Каира.
У мотопараплана отказал двигатель, в результате россиянин Вячеслав Николаев упал в озеро Карун. Трагедия случилась 26 октября. Власти Египта называют причиной смерти ошибку пилота, который не следовал мерам безопасности. Сейчас решается вопрос о репатриации тела на родину. Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Каире, все необходимые документы уже оформлены, никаких проблем быть не должно.
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