На Кубани пропали две сестры-школьницы
28 октября 2018, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы ищут двух школьниц, которые пропали в Отрадненском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Девочки являются родными сестрами.
О пропаже девочек Вики и Кати заявила их приемная мать. Возраст школьниц составляет 14 и 15 лет соответственно, передает ТАСС. Уточняется, что девочки сбежали из приемной семьи намеренно.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят сообщать по телефонам: 102, 112, +7(86144)3-32-00, +7(86144)3-32-95 или +7(918)343-70-09.
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