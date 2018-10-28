На Кубани пропали две сестры-школьницы

Правоохранительные органы ищут двух школьниц, которые пропали в Отрадненском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Девочки являются родными сестрами.

О пропаже девочек Вики и Кати заявила их приемная мать. Возраст школьниц составляет 14 и 15 лет соответственно, передает ТАСС. Уточняется, что девочки сбежали из приемной семьи намеренно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, просят сообщать по телефонам: 102, 112, +7(86144)3-32-00, +7(86144)3-32-95 или +7(918)343-70-09.