Видео, как КамАЗ провалился под землю в Казани
28 октября 2018, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]
Грузовой автомобиль-цистерна провалился под проезжую часть в Ново-Савиновском районе Казани на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Фатыха Амирхана. Просел грунт, и спецмашина попала в образовавший провал.
Очевидцы опубликовали видео происшествия. Грузовик извлекли из провала при помощи автокрана. Пешеходы, находившиеся в непосредственно близости от места аварии, не пострадали. На восстановление поврежденного участка уйдет от 3 до 7 дней.
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