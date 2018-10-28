Видео, как КамАЗ провалился под землю в Казани

Грузовой автомобиль-цистерна провалился под проезжую часть в Ново-Савиновском районе Казани на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Фатыха Амирхана. Просел грунт, и спецмашина попала в образовавший провал.

Очевидцы опубликовали видео происшествия. Грузовик извлекли из провала при помощи автокрана. Пешеходы, находившиеся в непосредственно близости от места аварии, не пострадали. На восстановление поврежденного участка уйдет от 3 до 7 дней.