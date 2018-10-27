На Кубани без электричества остаются тысячи человек

Без электроснабжения в Краснодарском крае на сегодняшний день остаются 5,3 тысячи человек в 10 населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов, а также в Лазаревском районе Сочи.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ. Электроснабжение прервано из-за в подтопления. Аварийно-восстановительные работы выполняют почти 50 бригад.

По данным Минэнерго, мощность отключенных потребителей составила 4,8 МВт. На местах развернуты три мобильных генератора общей мощностью в 300 кВт. Подтопление произошло в результате сильных ливней.