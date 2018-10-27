В Самарской области‍ автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком

В Самарской области пассажирский автобус с детьми столкнулся с большегрузом. Школьники и сопровождавшие их взрослые ехали после посещения театральной постановки из Сызрани в Усолье.

Авария произошла на 839 километре трассы М5. Автобус, в котором находились 15 детей, столкнулся с автомобилем Isuzu. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Из села Шигоны за детьми приехал другой автобус, некоторых с места ДТП забрали родители. Причины досадной автомобильной аварии сейчас выясняют специалисты.