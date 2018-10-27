В Самарской области автобус с 15 детьми попал в ДТП с грузовиком
27 октября 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Самарской области пассажирский автобус с детьми столкнулся с большегрузом. Школьники и сопровождавшие их взрослые ехали после посещения театральной постановки из Сызрани в Усолье.
Авария произошла на 839 километре трассы М5. Автобус, в котором находились 15 детей, столкнулся с автомобилем Isuzu. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает ТАСС.
Из села Шигоны за детьми приехал другой автобус, некоторых с места ДТП забрали родители. Причины досадной автомобильной аварии сейчас выясняют специалисты.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес