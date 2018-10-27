В ростовском парке нашли троих маленьких детей, их родителей ищет полиция

В одном из парков Ростова-на-Дону были найдены три маленьких ребенка. В настоящий момент сотрудники полиции города активно ищут родителей двух мальчиков и одной девочки, оставивших их одних.

Представитель ГУМВД России по Ростовской области отметил, что детей без присмотра взрослых обнаружили в парке имени Оганова 25 октября. Как сообщает РИА "Новости", мальчика шести лет и двух пятилетних девочек доставили в реабилитационный центр, где врачи констатировали, что их здоровью ничто не угрожает.

Предполагается, что у детей разные родители. Есть информация о том, что в полицию пришел мужчина, представившийся дедушкой одного из них. Он сообщил, что отцы и матери мальчиков и девочки отправились в Краснодар на заработки, а детей оставили с ним. Якобы они ушли гулять и потерялись.