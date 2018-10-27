Пассажир поезда Адлер – Иркутск плеснул проводнику кипятком в лицо

Пассажир поезда, следовавшего в Иркутск из Адлера, плеснул в лицо кипятком проводнику. Согласно последней информации, мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержала полиция.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что пассажир сначала употреблял спиртное, а затем стал приставать к девушке-проводнице. Она позвала на помощь своего коллегу, который потребовал, чтобы гражданин вел себя спокойно. В ответ на это мужчина выругался и выплеснул в лицо "обидчику" кипяток из стакана, передает РИА "Новости".

Известно, что проводник получил термические ожоги 1 и 2 степени. Ему была оказана экстренная помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".