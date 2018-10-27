"У них не было шансов": при обрушении моста в Приморье погибли женщина и ребенок

При обрушении автомобильного моста в Приморье в минувшую пятницу погибли женщина и ребенок. Согласно последней информации, они находились в иномарке, которую зажало въехавшей на конструкцию фурой.

В региональном управлении МЧС отметили, что в течение трех часов спасатели пытались извлечь машину из-под прицепа грузовика. Когда это удалось сделать, стало понятно, что в салоне находились 25-летняя женщина и 3-летняя девочка, передает сегодня РИА "Новости". По словам специалистов, у них не было шансов выжить.

Напомним, мост рухнул накануне во время проезда по нему большегрузной машины. Максимально допустимый вес фуры был превышен в 1,5 раза.