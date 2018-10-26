Российские болельщики не могли спровоцировать обрушение эскалатора в Риме

Российские фанаты не прыгали на ступенях эскалатора метро в Риме, и поэтому никак не могли спровоцировать обрушение конструкции; такие выводы сделала миланская газета Corriere della Sera. Опубликован список пострадавших в Риме фанатов ЦСКА

Как показали записи камер видеонаблюдения, на станции метро «Репубблика» никто на эскалаторе не прыгал, сообщила газета, передает РИА Новости. Возможно, эскалатор был технически неисправен, могла не сработать система безопасности.

Ранее вице-премьер Италии, который также является главой МВД, Маттео Сальвини заявил, что российские футбольные фанаты сами виноваты в аварии, которая произошла в минувший вторник в римском метро.