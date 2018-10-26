Арестована женщина, бросившая в подъезде дома в Щелково своего сына

Женщина, оставившая в подъезде дома в городе Щелково своего маленького ребенка, арестована судом. Об этом сегодня сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

40-летней матери предъявили обвинение в совершении преступлений, которые предусмотрены статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", а также статьей 125 УК РФ "Оставление в опасности". В пятницу, 26 октября, обвиняемая была отправлена в СИЗО.

Напомним, 14 октября, полуторагодовалый мальчик был найден в подъезде жилого дома. Его мать вскоре нашли, она сообщила, что бросила своего сына в связи с тяжелой жизненной ситуацией, отсутствием жилья и из-за материальных трудностей, передает РИА "Новости".