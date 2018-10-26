Автомобильный мост рухнул под машинами в Приморье

Автомобильный мост сегодня рухнул в Приморье под грузовиком и легковыми машинами. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось неподалеку от села Осиновка.

Известно, что мост обрушился, когда по нему ехали грузовая машина и несколько легковушек. В результате случившегося один автомобиль оказался зажат между частью моста и грузовиком, передает Газета.Ru.

В настоящий момент трасса Владивосток – Арсеньев в районе Осиновки в настоящий момент перекрыта. На месте работают специалисты, которые устанавливают подробности происшествия. Информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало, сообщает VladNews.