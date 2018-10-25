В Перми обстреляли автомобиль депутата
25 октября 2018, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Перми неизвестные обстреляли Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина. Сам парламентарий не пострадал. В машине находился его личный водитель, который, услышав выстрелы, выпрыгнул из авто.
"Когда все методы "потопить" человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки", - написал Заворохин в соцсети. В беседе с корреспондентом "Ъ-Прикамье" депутат рассказал, что связывает порчу автомобиля с депутатской деятельностью и работой на заводе имени Дзержинского, где он является советником по гособоронзаказу. В отношении Егора Заворохина возбуждено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве со средствами оборонного завода.
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