В Перми обстреляли автомобиль депутата

В центре Перми неизвестные обстреляли Land Cruiser депутата Заксобрания Егора Заворохина. Сам парламентарий не пострадал. В машине находился его личный водитель, который, услышав выстрелы, выпрыгнул из авто.

"Когда все методы "потопить" человека испробованы, в ход идут самые подлые поступки", - написал Заворохин в соцсети. В беседе с корреспондентом "Ъ-Прикамье" депутат рассказал, что связывает порчу автомобиля с депутатской деятельностью и работой на заводе имени Дзержинского, где он является советником по гособоронзаказу. В отношении Егора Заворохина возбуждено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве со средствами оборонного завода.