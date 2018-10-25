Видео, как депутат Верховной рады подрался с оппонентом в прямом эфире
25 октября 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Дискуссия между депутатом Верховной Рады Украины Олегом Мусием и главой Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ, Дмитрием Шерембеем в прямом эфире одного из телеканалов закончилась дракой.
Сначала пошла словесная перепалка, в которой общественник обвинил депутата в коррупции. Мусий, в свою очередь, назвал Шерембея "классическим манипулятором и лжецом". В ответ Шерембей плеснул водой из стакана в Мусия и началась драка. Разнять их удалось не сразу. Мусий попросил отреагировать на произошедшее спецслужбы и Генеральную прокуратуру.
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