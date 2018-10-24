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В Нижнем Новгороде стрела автокрана рухнула на детский сад
24 октября 2018, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижнем Новгороде стрела автомобильного крана упала на территорию детского сада. В момент ЧП в здании дошкольного учреждения находились 100 воспитанников и 20 сотрудников.
Строительный автокран упал на территорию детского сада № 361 на улице Григорьева. К счастью, в результате происшествия никто из детей и работников учреждения не пострадал, передает 1tv.
В момент ЧП при помощи крана проводились ремонтные работы крыши соседнего дома на улице Витебской. Сообщается, что автокран завалился и упал на хозяйственные постройки детского сада и часть веранды.
Как отметили в ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной случившегося инцидента мог стать размытый грунт под опорой крана. Также рассматривается версия о перегрузе и нарушении техники безопасности.
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