В Нижнем Новгороде‍ стрела автокрана рухнула на детский сад

В Нижнем Новгороде стрела автомобильного крана упала на территорию детского сада. В момент ЧП в здании дошкольного учреждения находились 100 воспитанников и 20 сотрудников.

Строительный автокран упал на территорию детского сада № 361 на улице Григорьева. К счастью, в результате происшествия никто из детей и работников учреждения не пострадал, передает 1tv.

В момент ЧП при помощи крана проводились ремонтные работы крыши соседнего дома на улице Витебской. Сообщается, что автокран завалился и упал на хозяйственные постройки детского сада и часть веранды.

Как отметили в ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной случившегося инцидента мог стать размытый грунт под опорой крана. Также рассматривается версия о перегрузе и нарушении техники безопасности.



