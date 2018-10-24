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Опубликован список пострадавших в Риме фанатов ЦСКА
24 октября 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликован список болельщиков московского ЦСКА, пострадавших в результате сбоя эскалатора в римском метро и нападении у стадиона. В столице Италии были травмированы 16 фанатов армейского клуба.
Список публикует ФАН:
1. Абрамов Кирилл, 38 лет — выписан;
2. Акулов Олег, 23 года — выписан;
3. Блохин Владимир, 37 лет — прооперирован, находится в больнице;
4. Бородина Дарья, 27 лет — перелом обеих ног, находится в больнице;
5. Быков Александр, 33 года — прооперирован, находится в больнице;
6. Лобанов Сергей, 27 лет — выписан;
7. Иванов Артем, 26 лет — выписан;
8. Кормилицина Екатерина, 22 года — готовится к выписке;
9. Корочкин Никита, 24 года — готовится к выписке;
10. Назаров Станислав, 40 лет — прооперирован, находится в больнице;
11. Огородников Илья, 28 лет — выписан;
12. Опрышко Александр, 29 лет — выписан;
13. Ромашова Анастасия, 23 года — выписана;
14. Сагдиев Денис, 41 год — выписан;
15. Тихонова Анастасия, 28 лет — перелом обеих ног, находится в больнице;
16. Тюрин Дмитрий, 33 года — прооперирован, находится в больнице.
Константин Коробанов и Андрей Ковалев пострадали в результате столкновений с фанатами «Ромы».
Опубликовано видео из Рима, где на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. Показано, как оказывается помощь получившим травмы,пострадавших людей выносят на носилках на улицу.
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