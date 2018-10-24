Опубликован список пострадавших в Риме фанатов ЦСКА

Опубликован список болельщиков московского ЦСКА, пострадавших в результате сбоя эскалатора в римском метро и нападении у стадиона. В столице Италии были травмированы 16 фанатов армейского клуба. Глава МВД Италии: болельщики ЦСКА сами виноваты в обрушении эскалатора

Список публикует ФАН:

1. Абрамов Кирилл, 38 лет — выписан;

2. Акулов Олег, 23 года — выписан;

3. Блохин Владимир, 37 лет — прооперирован, находится в больнице;

4. Бородина Дарья, 27 лет — перелом обеих ног, находится в больнице;

5. Быков Александр, 33 года — прооперирован, находится в больнице;

6. Лобанов Сергей, 27 лет — выписан;

7. Иванов Артем, 26 лет — выписан;

8. Кормилицина Екатерина, 22 года — готовится к выписке;

9. Корочкин Никита, 24 года — готовится к выписке;

10. Назаров Станислав, 40 лет — прооперирован, находится в больнице;

11. Огородников Илья, 28 лет — выписан;

12. Опрышко Александр, 29 лет — выписан;

13. Ромашова Анастасия, 23 года — выписана;

14. Сагдиев Денис, 41 год — выписан;

15. Тихонова Анастасия, 28 лет — перелом обеих ног, находится в больнице;

16. Тюрин Дмитрий, 33 года — прооперирован, находится в больнице.

Константин Коробанов и Андрей Ковалев пострадали в результате столкновений с фанатами «Ромы».

Опубликовано видео из Рима, где на одной из станций метро вышел из строя эскалатор. Показано, как оказывается помощь получившим травмы,пострадавших людей выносят на носилках на улицу.