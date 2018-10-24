Гавайский остров исчез после урагана

Ураган «Валака», пронесшийся над Гавайским архипелагом, полностью уничтожил остров Восточный. Небольшой участок суши полностью ушел под воду, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

В длину остров составлял один километр, а в ширину - не больше 120 метров. Это был второй по величине остров в составе северо-западного атолла. На нем проживала примерно половина популяции зеленых морских черепах, которые находятся на грани вымирания, передает РИА Новости.

Исчезновение острова, говорят эксперты, нанесло серьезный удар по экосистеме. Его последствия только предстоит оценить. Под угрозой – Мальдивы и Сейшелы.