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В Туапсе введен режим ЧС из-за сильного ливня
24 октября 2018, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]
Жителей двух сельских поселений Туапсинского района Краснодарского края эвакуируют из-за угрозы наводнения. Местные власти уже ввели режим ЧС в многих населенных пунктах и перевели городские службы на усиленный режим работы.
В соцсетях публикуют видео затопленных ливнем улиц Туапсе - вода зашла на первые этажи домов и заливает припаркованные на улицах машины.
В населенном пункте Цыпка вода разрушила автомобильный мост длиной 35 метров. На участке Греческий — Кривенковская из-за подтопления перекрыты железнодорожные пути, движение там сейчас закрыто.
Для отслеживания ситуации в Туапсинском районе в крае создан штаб, который возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.
Региональное управление МЧС России сообщило, что сегодня за 6 часов в Туапсинском районе выпало 116 мм осадков.
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