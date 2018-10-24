На территории московского зоопарка обнаружены фрагменты человеческих костей‍

Столичные следователи начали проверку после того, как в московском зоопарке на Большой Грузинской улице были обнаружены фрагменты костей. Предположительно, останки принадлежат человеку.

Фрагменты костей были найдены рабочими при замене теплотрассы. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, передает ТАСС.

Всего было обнаружено 14 фрагментов костей. Иванова уточнила, что на текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.