У храма Гроба Господня в Иерусалиме полиция устроила драку со священниками

Израильские полицейские подрались с группой христианских священников у входа в Храм гроба Господня в Иерусалиме и задержали одного из них. Об этом сегодня сообщили представители обеих сторон.

Конфликт случился после того, что коптское духовенство не захотело впустить в принадлежащий им придел храма представителей управления древностей Израиля, которые планировали провести там ремонтные работы. Поскольку подчиняться распоряжению полиции священники не стали, был дан приказ об их эвакуации, рассказали в правоохранительных органах. Задержанный священник также пытался напасть на полицейских. Позднее его отпустили.

Архиепископ Феодосий разместил в соцсети видео задержания. На нем видно, как на лежащего на земле коптского священника полицейские надевают наручники, а затем уносят за руки и за ноги.