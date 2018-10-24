У храма Гроба Господня в Иерусалиме полиция устроила драку со священниками
24 октября 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
Израильские полицейские подрались с группой христианских священников у входа в Храм гроба Господня в Иерусалиме и задержали одного из них. Об этом сегодня сообщили представители обеих сторон.
Конфликт случился после того, что коптское духовенство не захотело впустить в принадлежащий им придел храма представителей управления древностей Израиля, которые планировали провести там ремонтные работы. Поскольку подчиняться распоряжению полиции священники не стали, был дан приказ об их эвакуации, рассказали в правоохранительных органах. Задержанный священник также пытался напасть на полицейских. Позднее его отпустили.
Архиепископ Феодосий разместил в соцсети видео задержания. На нем видно, как на лежащего на земле коптского священника полицейские надевают наручники, а затем уносят за руки и за ноги.
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