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В одном из крупнейших ТРЦ Москвы обрушился эскалатор
24 октября 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]
В торгово-развлекательном центре Columbus на юге Москвы произошло обрушение пяти ступенек эскалатора. Столичный следственный комитет начал проверку после сообщений об этом инциденте.
Инцидент произошел накануне в торгово-развлекательном центре Columbus на улице Кировоградская, входящем в пятерку крупнейших столичных ТРЦ. На одном из этажей здания обрушились ступени эскалатора. Эти пять сломавшихся ступеней находились внизу эскалатора, никто из посетителей не пострадал. Эскалатор был остановлен и закрыт, ТРЦ продолжил работу, сообщил источник в экстренных службах Москвы агентству ТАСС.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организована доследственная проверка по сообщениям об обрушении эскалатора в торговом центре. В СМИ опубликовано сообщение о том, что в торговом центре на Кировоградской улице произошло обрушение эскалатора», - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
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