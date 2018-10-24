Строители Крымского моста достали из воды‍ съехавший при монтаже пролет

Строители Крымского моста достали из воды металлоконструкцию пролета его железнодорожной части. В начале октября блок железнодорожного пролета съехал в воду из-за поломки домкрата при монтаже.

«Строители извлекли из воды съехавший блок железнодорожного пролета Крымского моста. Металлический элемент пролета на прошлой неделе был разрезан на пять частей. Его подняли плавкраном и вывезли на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка новой металлоконструкции», - рассказали в инфоцентре «Крымский мост».

Ранее, 4 октября, огромная металлическая конструкция пролета железнодорожной части Крымского моста съехала в воду при монтаже из-за поломки одного из домкратов, удерживавших конструкцию. Строители заявили, что этот инцидент не окажет влияния на сроки строительства, сообщает «Крыминформ».