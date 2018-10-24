Упасть с 500 метров и выжить...

Подмосковный парашютист из Клина Олег Комяков при совершении штатного прыжка с 1,5 км не справился со стропами парашюта, видимо, запутавшимися на высоте 500 м и упал прямо головой о землю. Трагический случай произошёл на аэродроме Ватулино 20 октября.



К счастью, он выжил, получил множественные гематомы головы и брюшной полости. Врачи и коллеги по спортивному клубу в недоумении, как такое могло произойти - погода стояла безветренная, подготовлен он был достаточно хорошо. И сам факт того, что спортсмен не разбился, удивительный. Некоторые предполагают, что Олег на высоте потерял сознание, и только благодаря этому он и выжил.



Интересно, что 52-летний любитель начал заниматься прыжками с парашютом сравнительно недавно. Для прохождения обучения и приобретения парашюта и оснастки он взял кредит в банке на 800 тыс. рублей. Видимо, до выздоровления парашютиста рассчитываться с долгом придётся жене.



