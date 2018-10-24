Восьмилетний мальчик пропал под Курском

В Курской области бесследно исчез восьмилетний ребенок. Согласно последней информации управления МВД по региону, мальчик в минувший вторник, 23 октября, отправился в школу, но домой не вернулся.

Ребенок пропал в городе Железногорск. В настоящий момент поисками мальчика занимаются личный состав МО МВД России "Железногорский", сотрудники других правоохранительных органов, а также около 250 волонтеров.

Известно, что рост ребенка составляет около 140 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет темно-русые волосы, передает РИА "Новости". В момент исчезновения он был одет в синюю куртку с красными рукавами, шапку тех же оттенков, темные джинсы и бело-синие кроссовки. При себе у школьника был синий рюкзак с "человеком-пауком" и пакет со сменкой того же цвета.