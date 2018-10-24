На Урале упал фрагмент ракеты, запущенной из Курганской области

В Еткульском районе Челябинской области была обнаружена воронка глубиной один метр. Она возникла из-за падения фрагмента учебной ракеты "Х-25", которая была запущена из Курганской области.

Очевидцами случившегося стали два пастуха, которые сообщают, что слышали нечто, похожее на взрыв. Впоследствии объект забрали на исследование. Специалисты выяснили, что учебную ракету из-за нештатной работы рулей выпустил бомбардировщик СУ-24 с полигона воинской части 84151.

Как уточняет URA.RU, на месте падения фрагмента работали сотрудники полиции, МЧС, прокуратуры, ФСБ, СК, а также представители авиабазы "Шагол". Они не выявили в воронке взрывоопасных предметов.