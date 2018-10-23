Российский болельщик получил в Риме ножевое ранение

Трое российских фанатов ЦСКА пострадали в драках у стадиона "Олимпико" в столице Италии, где сегодня вечером проходит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Опубликовано видео из римского метро, где пострадали российские болельщики

Гражданин России получил ножевое ранение около стадиона в Риме, сообщает итальянское агентство ANSA. Еще два человека были избиты. Драки полицейские разгоняли водой. 15 болельщиков итальянской команды "Рома" уже задержаны.

В это же время в римском метро пострадали футбольные болельщики. Станция Repubblica закрыта - поезда проходят ее без остановок. На месте ЧП работают полицейские и спасатели.