Видео, как спасатели вытаскивали мальчика, застрявшего в стиральной машине

В одном из домов, расположенных на улице Геологов в Уфе пятилетний мальчик забрался в стиральную машину, а обратно вылезти уже не смог. Родителям пришлось вызывать спасателей.

Приехавшие сотрудники службы спасения освободили ребенка после нескольких манипуляций слесарным инструментом, на это у спасателей ушло меньше пяти минут.

Как рассказала мама мальчика, ребенок полез в машину, чтобы узнать, как она выглядит изнутри. Малыш, к счастью, не пострадал.