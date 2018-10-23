Видео, как спасатели вытаскивали мальчика, застрявшего в стиральной машине
23 октября 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из домов, расположенных на улице Геологов в Уфе пятилетний мальчик забрался в стиральную машину, а обратно вылезти уже не смог. Родителям пришлось вызывать спасателей.
Приехавшие сотрудники службы спасения освободили ребенка после нескольких манипуляций слесарным инструментом, на это у спасателей ушло меньше пяти минут.
Как рассказала мама мальчика, ребенок полез в машину, чтобы узнать, как она выглядит изнутри. Малыш, к счастью, не пострадал.
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