Видео: автомобиль премьер-министра Словакии попал в ДТП с оленем

В Словакии на участке трассы между Попрадом и Велькой Ломницей в ДТП с животным попал сегодня автомобиль премьер-министра республики Петера Пеллегрини. Легкие травмы получил его водитель.

Как пишет чешское издание Noviny, Пеллегрини ехал в город Кежмарок на выездное заседание правительства. Глава государства не пострадал. О судьбе оленя ничего не известно.