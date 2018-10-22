СМИ: в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24 обстреляли в воздухе
22 октября 2018, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]
Воздушное судно вылетело из Николаевска-на-Амуре и приземлилось в аэропорту Хабаровска в минувшую среду, 17 октября. В корпусе самолета в ходе технического осмотра было обнаружено отверстие.
В аэропорту Хабаровска при диагностике в носовой части самолета обнаружили сквозное отверстие. При дальнейшем осмотре в части оборудования была обнаружена пуля, сообщает РенТв.
Сейчас правоохранительные органы проверяют возможную версию о том, что самолет Ан-24 был обстрелян в воздухе. Проводится экспертиза, устанавливается происхождение боеприпаса.
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