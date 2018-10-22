Видео, как в Тамбове спасатели сняли с ели иностранного студента‍

В Тамбове сотрудники МЧС с помощью автолестницы сняли с верхушки высокой ели иностранного студента. Причины, по которым молодой человек забрался на хвойное дерево, не разглашаются.

Инцидент произошел накануне вечером возле ТГУ имени Г.Р. Державина на Моршанском шоссе. Видео спасения темнокожего студента опубликовал телеканал "Новый век".

По сообщениям очевидцев, иностранец кричал с елки, что за ним кто-то гнался и просил позвонить его другу. В настоящий момент жизни и здоровью молодого человека ничто не угрожает.



