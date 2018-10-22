На съемках фильма в Калужской области каскадер погиб под танком

В Калужской области на съемках фильма о подвиге подольских курсантов произошел трагический несчастный случай: при выполнении трюков на съемочной площадке танк насмерть раздавил каскадера.

Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ильинский рубеж», повествующего о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года. Съемки фильма проходят в Медынском районе Калужской области. Здесь во время выполнения трюка на съемочной площадке погиб каскадер.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УМВД России по Калужской области. Начата проверка по факту гибели человека, сообщает «Рен-ТВ».

Напомним, в октябре 1941 года, когда фашистские полчища ломились к Москве, у них на пути встали насмерть три с половиной тысячи курсантов и их командиров из двух подольских училищ. Задержав на двенадцать дней продвижение многократно превосходящих сил врага к столице, большинство курсантов остались на этом последнем рубеже навсегда.