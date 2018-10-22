Девяностолетний житель Петербурга уехал отдыхать в Тунис и бесследно исчез
22 октября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Девяностолетний житель Санкт-Петербурга поехал отдыхать в Тунис и бесследно исчез. В полицию с заявлением обратился внук пожилого мужчины, который невероятно обеспокоен долгим отсутствием родственника.
Представитель регионального ГУМВД подчеркнул, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, по какой причине петербуржец не выходит на связь с близкими, передает утром в понедельник, 22 октября, РИА "Новости".
Известно, что мужчина должен был прибыть в Санкт-Петербург из туристической поездки еще 5 октября, однако до сих пор никакой информации о его местонахождении нет.
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