Девяностолетний житель Петербурга уехал отдыхать в Тунис и бесследно исчез

Девяностолетний житель Санкт-Петербурга поехал отдыхать в Тунис и бесследно исчез. В полицию с заявлением обратился внук пожилого мужчины, который невероятно обеспокоен долгим отсутствием родственника.

Представитель регионального ГУМВД подчеркнул, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, по какой причине петербуржец не выходит на связь с близкими, передает утром в понедельник, 22 октября, РИА "Новости".

Известно, что мужчина должен был прибыть в Санкт-Петербург из туристической поездки еще 5 октября, однако до сих пор никакой информации о его местонахождении нет.