В лесу на Камчатке обнаружена одежда пропавшего в июне ребенка

В лесу неподалеку от села Карымай Усть-Большерецкого района Камчатки была найдена разорванная одежда ребенка, который пропал в июне текущего года. Вещи пятилетнего мальчика обнаружили охотники.

В СУСК по Камчатскому краю отметили, что одежду нашли 19 октября местные жители, отправившиеся в лес на охоту. Одна из родственниц исчезнувшего мальчика осмотрела вещи и признала, что они принадлежат пропавшему 22 июня ребенку. Вчера на место прибыли сотрудники Следственного комитета и полиции, которые осмотрели район и поняли, что одежда и обувь мальчика разбросана на расстоянии 33 метров на одной дороге.

Как уточняет РИА "Новости", при тщательном исследовании земли были найдены три фрагмента человеческих костей. Следствие, однако, пока не делает выводов об обнаруженных останках. Назначен ряд экспертиз.