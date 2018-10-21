Трое россиян задержаны в Венесуэле за перевозку запрещенных средств

Полиция Венесуэлы задержала шедший под флагом Панамы танкер, на борту которого было обнаружено 147 кг кокаина, расфасованных в 124 пакета, сообщает прокуратура страны. На танкере находились 20 человек.

Инцидент произошел 7 октября в северном штате Ансоатеги. Всех находившихся на борту задержали. Среди них оказались 17 иностранных граждан, включая 13 филиппинцев, троих русских и украинца, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, судно направлялось в бельгийский Гент.

В посольстве РФ в Венесуэле рассказали РБК, что власти страны не сообщали дипмиссии о задержании россиян.