В ДТП с автобусами на трассе А108 погиб ребенок
21 октября 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]
Одним из погибших в аварии при столкновении двух автобусов в Дмитровском районе Подмосковья оказался несовершеннолетний. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Московской области.
Как ранее писали АН, на территории Дмитровского района на трассе А108 произошла авария с участием автобуса и маршрутного такси, перевозившего пассажиров.
В результате ДТП погибли четыре человека, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. По информации РИА Новости, одним из погибших стал ребенок.
В настоящий момент в ликвидации последствий этого страшного инцидента задействовано двадцать шесть человек и девять единиц специальной техники.
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