В ДТП с автобусами на трассе А108 погиб ребенок

Одним из погибших в аварии при столкновении двух автобусов в Дмитровском районе Подмосковья оказался несовершеннолетний. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Московской области. Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и автобуса в Подмосковье

Как ранее писали АН, на территории Дмитровского района на трассе А108 произошла авария с участием автобуса и маршрутного такси, перевозившего пассажиров.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. По информации РИА Новости, одним из погибших стал ребенок.

В настоящий момент в ликвидации последствий этого страшного инцидента задействовано двадцать шесть человек и девять единиц специальной техники.