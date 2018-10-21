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В ДТП с автобусами на трассе А108 погиб ребенок

21 октября 2018, 21:30 [ «Аргументы Недели» ]

В ДТП с автобусами на трассе А108 погиб ребенок
фотобанк АН

Одним из погибших в аварии при столкновении двух автобусов в Дмитровском районе Подмосковья оказался несовершеннолетний. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре Московской области. 

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и автобуса в Подмосковье

Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и автобуса в Подмосковье

Как ранее писали АН, на территории Дмитровского района на трассе А108 произошла авария с участием автобуса и маршрутного такси, перевозившего пассажиров.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. По информации РИА Новости, одним из погибших стал ребенок.

В настоящий момент в ликвидации последствий этого страшного инцидента задействовано двадцать шесть человек и девять единиц специальной техники.

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