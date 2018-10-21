В Подмосковье нашли заживо закопанную в землю немецкую овчарку

В среду в одном из перелесков в районе подмосковных Мытищ нашли закопанную заживо собаку. Водитель остановился, чтобы сбегать в деревья по малой нужде и услыхал приглушенные стоны.

Обессиленную собаку откопали и передали зоозащитникам. Волонтеры рассказали, что животное долго истязали: у овчарки сломаны ребра, изрезана морда, тело было в синяках, а на животе большая опухоль. Собаке сделалии операцию, три раза реанимировали, но спасти не смогли. Мытищинская полиция проводит проверку.