В Подмосковье нашли заживо закопанную в землю немецкую овчарку
21 октября 2018, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]
В среду в одном из перелесков в районе подмосковных Мытищ нашли закопанную заживо собаку. Водитель остановился, чтобы сбегать в деревья по малой нужде и услыхал приглушенные стоны.
Обессиленную собаку откопали и передали зоозащитникам. Волонтеры рассказали, что животное долго истязали: у овчарки сломаны ребра, изрезана морда, тело было в синяках, а на животе большая опухоль. Собаке сделалии операцию, три раза реанимировали, но спасти не смогли. Мытищинская полиция проводит проверку.
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