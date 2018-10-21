Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и автобуса в Подмосковье
21 октября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Дмитровском районе Московской области, в поселке Новосиньково, произошла серьезная авария. На 18-м километре автодороги А-108 маршрутка столкнулась с автобусом. В результате ДТП погибли четыре человека, 10 пострадавших.
Как сообщил представитель ГИБДД РФ, авария произошла из-за того, что автобус выехал на встречку и врезался в маршрутку. В ней пассажиров не было, погибли люди в автобусе.
Движение на одной полосе трассы затруднено. На месте работают сотрудники ГУ МЧС.
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