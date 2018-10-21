ДТП на Волгоградском проспекте: среди пострадавших двое детей

Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте столицы в воскресенье, 21 октября. Пострадали три человека, за которыми на место ДТП прибыл вертолет ЦЭМП. Среди пострадавших - двое детей.

Авария произошла в районе дома 117, корпус 3 по Волгоградскому проспекту, передает ТАСС. Детей направили в Городскую клиническую больницу им. Г.Сперанского. Третий пострадавший доставлен в ГКБ №68.