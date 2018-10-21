//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Как две капли: Риз Уизерспун вышла в свет с дочерью
- Собчак опубликовала видео с сыном
- Анита Цой попала в больницу, выступления отменены
- "Три волосинки": Волочкова лишилась изрядной доли шевелюры
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
ДТП на Волгоградском проспекте: среди пострадавших двое детей
21 октября 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте столицы в воскресенье, 21 октября. Пострадали три человека, за которыми на место ДТП прибыл вертолет ЦЭМП. Среди пострадавших - двое детей.
Авария произошла в районе дома 117, корпус 3 по Волгоградскому проспекту, передает ТАСС. Детей направили в Городскую клиническую больницу им. Г.Сперанского. Третий пострадавший доставлен в ГКБ №68.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//В мире
Министр обороны Германии запретила военным общаться с депутатами бундестага
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Две новейшие атомные подлодки, оснащенные ракетами, спущены на воду в США
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
//Спорт
//Армия
//В мире
Четыре человека погибли при столкновении маршрутки и автобуса в Подмосковье
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
//Здоровье
//Новости Redtram
//Политика
НЛО во время трансляции новостей попал в прямой эфир в Аргентине
//В мире
ДНР: военнослужащие ВСУ продают друг другу карты минных полей в Донбассе
//Общество
Центр медицины катастроф Крыма уточнил данные о пострадавших в Керчи
Автомобиль с телами двух погибших достали из Финского залива
//В мире
Из-за мощнейшего ливня в Дамаске погибли мужчина и двое детей
Рыбин и Сенчукова назвали диагноз, поставленный им онкологом
//Наука
Роза Сябитова: "так приятно разделить с другом лежанку у теплого камина!"
//Культура
Режиссер сериала "Клан Сопрано" ушел из жизни в возрасте 57 лет