Участники свадебного кортежа устроили стрельбу в Москве

Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы сегодня. Выстрелы в воздух прозвучали во время движения автомобилей в районе Щелковского шоссе. Машины направлялись в сторону центра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, номера машин, из которых велась стрельба, зарегистрированы в одной из стран СНГ.

Обычно в таких случаях заводится уголовное дело о хулиганстве по части 1 статьи 213.