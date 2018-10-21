Участники свадебного кортежа устроили стрельбу в Москве
21 октября 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на востоке Москвы сегодня. Выстрелы в воздух прозвучали во время движения автомобилей в районе Щелковского шоссе. Машины направлялись в сторону центра.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, номера машин, из которых велась стрельба, зарегистрированы в одной из стран СНГ.
Обычно в таких случаях заводится уголовное дело о хулиганстве по части 1 статьи 213.
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