В Крыму микроавтобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Крыму утром в воскресенье микроавтобус, следовавший из Керчи в Симферополь, съехал в кювет. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате аварии пострадали несколько человек.

В пресс-службе крымского управления МЧС отметили, что дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от села Грушевка, передает РИА "Новости".

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, вследствие чего машина съехала с трассы и попала в кювет. В настоящий момент на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают точную причину происшествия. Количество пострадавших пока не называется.