Автомобиль упал в Финский залив в Ленобласти, в салоне были два человека

В Ленобласти автомобиль упал в Финский залив. Представитель оперативного штаба на месте ЧС отметил, что в салоне находились три человека, судьба двоих к настоящему моменту остается неизвестной.

Авария произошла в Сосновом бору минувшей ночью. Одного человека удалось спасти из затонувшей машины. Как отмечает сегодня РИА "Новости", глубина Финского залива на месте падения составляет не менее пяти метров.

В течение сегодняшнего дня будут проводиться водолазные работы. Для извлечения автомобиля из воды будет применен подъемный кран.

Причину происшествия сейчас устанавливают специалисты.