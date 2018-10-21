Автомобиль упал в Финский залив в Ленобласти, в салоне были два человека
21 октября 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленобласти автомобиль упал в Финский залив. Представитель оперативного штаба на месте ЧС отметил, что в салоне находились три человека, судьба двоих к настоящему моменту остается неизвестной.
Авария произошла в Сосновом бору минувшей ночью. Одного человека удалось спасти из затонувшей машины. Как отмечает сегодня РИА "Новости", глубина Финского залива на месте падения составляет не менее пяти метров.
В течение сегодняшнего дня будут проводиться водолазные работы. Для извлечения автомобиля из воды будет применен подъемный кран.
Причину происшествия сейчас устанавливают специалисты.
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