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Кокорин и Мамаев высоко оценили кашу в "Бутырке"
21 октября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, попавшие в центр громкого скандала, высоко оценили рисовую кашу, которую подают в СИЗО №2. Спортсмены будут находятся в "Бутырке" до 8 декабря 2018 года.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в минувшую субботу в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил, что Кокорин и Мамаев осознают, что попали не на курорт. При этом футболистам понравилась рисовая каша. Мельников, однако, признал, что качество питания в СИЗО не слишком высокое.
Напомним, 8 октября, в Москве произошли сразу два конфликта с участием спортсменов. В ходе первого Мамаев и Кокорин со своими друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала. После этого в кафе в центре столицы они нанесли удары двум чиновникам.
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