В томском ночном клубе произошел пожар
20 октября 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
Предполагается, что возгорание в развлекательном мужском клубе "Машенька" в Томске произошло на чердаке. Огонь распространился на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, 140 человек были эвакуированы.
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