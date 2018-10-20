В томском ночном клубе произошел пожар

Предполагается, что возгорание в развлекательном мужском клубе "Машенька" в Томске произошло на чердаке. Огонь распространился на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших при пожаре нет, 140 человек были эвакуированы.