Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую. Очевидцы сделали фото, как несколько врачей с оборудованием забегают в мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.

Фотоснимок, на котором медики вбегают в Мавзолей, молниеносно разошелся по Сети. Интернет-пользователи придумали массу версий и анекдотов на эту тему.

В соцсетях активно обсуждали, кому могла потребоваться помощь. Некоторые иронично подмечали, что, возможно, врачей вызвал сам "дедушка Ленин".

На самом же деле одному из посетителей в составе экскурсионной группы резко стало плохо. На место были вызваны медики. Из какой страны приехал турист, не уточняется.