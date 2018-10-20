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Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина
20 октября 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую. Очевидцы сделали фото, как несколько врачей с оборудованием забегают в мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.
Фотоснимок, на котором медики вбегают в Мавзолей, молниеносно разошелся по Сети. Интернет-пользователи придумали массу версий и анекдотов на эту тему.
В соцсетях активно обсуждали, кому могла потребоваться помощь. Некоторые иронично подмечали, что, возможно, врачей вызвал сам "дедушка Ленин".
На самом же деле одному из посетителей в составе экскурсионной группы резко стало плохо. На место были вызваны медики. Из какой страны приехал турист, не уточняется.
Ленин жив? pic.twitter.com/fjGzWvlarC— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 20 октября 2018 г.
Готовтесь буржуи, Ленин проснулся! pic.twitter.com/Y8W77PPIzR— Панда-на-Миротворце (@TolyaKurlaev) 19 октября 2018 г.
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