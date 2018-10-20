//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Происшествия 13+

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

20 октября 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке
фотобанк АН

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих мужчин, устроивших накануне беспорядки возле московского здания ФСБ на Большой Лубянке. Оба гражданина утверждают, что нигде не работают. 

В Москве здание ФСБ на Лубянке‍ забросали яйцами

В Москве здание ФСБ на Лубянке‍ забросали яйцами

Как ранее сообщали АН, инцидент произошел в минувшую пятницу. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство) в отношении неизвестных.

В настоящий момент задержаны еще двое граждан - 1986 и 1981 годов рождения. Напомним, ранее полицейским удалось задержать двоих из пяти возмутителей порядка.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Кристина Асмус опубликовала фото подросшей дочери

Звезда "Интернов" Кристина Асмус выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию 4-летней дочери, что она делает крайне редко. Фото получилось трогательным, а подпись к нему гласит: "Скучаем по папе".

//Политика

Рябков: США создают поводы для новых санкций

Рябков: США создают поводы для новых санкций

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков считает, что Соединенные штаты умышленно создают новые поводы для ввода очередных санкций, направленных против Российской Федерации.

//Криминал

Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

Родители керченского стрелка не забрали тело сына из морга

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев рассказал о том, что родственники не забирали тело Владислава Рослякова, подозреваемого в массовом убийстве в политехническом колледже.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

Обычному гражданину перепродали номер «международного террориста»?

О том, что его номер передан кому-то другому, корреспонденту АН рассказал его бывший владелец. Россиянин с позывным Спикер несколько лет провел на Донбассе, поэтому телефоном не пользовался.

//В мире

В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи

В Саудовской Аравии признали смерть журналиста Хашукджи

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашукджи погиб в консульстве в Стамбуле в результате ссоры с представителями дипмиссии.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Происшествия

В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В Омске вылет самолета в Москву отложен из-за куропаток

В двигатель самолета, совершавшего рейс из Омска в Москву, во время руления при взлете попали две куропатки. В связи с этим вылет рейса отложен, пассажиры ожидают прибытия резервного борта.

//Непознанное

"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

"Теория полого Солнца": внутри звезды живут пришельцы?

Известный уфолог Скотт Уоринг сделал сенсационное заявление о том, что внутри Солнца находится планета с представителями внеземной расы. Информация опубликована на официальном сайте специалиста.

//В мире

Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Виктор Цой возмутил украинского аграрного экс-министра

Бывший министр аграрной политики Украины Игорь Швайка высказался резко против исполнения песен советского рок-музыканта Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.

//Шоу-бизнес

Новый имидж Алсу понравился не всем

Новый имидж Алсу понравился не всем

Последнее время популярная певица Алсу посвящала себя мужу и детям, но пришло время вернуться на сцену после длительного перерыва. Алсу в Instagram показала поклонникам свой новый образ, но не все его похвалили.

//Авто

Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

Вступили в силу новые правила восстановления водительского удостоверения

С 20 октября вступают в силу новые правила восстановления водительского удостоверения. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

//Происшествия

В томском ночном клубе произошел пожар

В томском ночном клубе произошел пожар

Предполагается, что возгорание в развлекательном мужском клубе "Машенька" в Томске произошло на чердаке. Огонь распространился на кровлю трехэтажного здания. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.

//Новости партнеров

//Происшествия

Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

Бригаду скорой помощи вызвали в мавзолей Ленина

В мавзолей Ленина на Красной площади вызвали скорую. Очевидцы сделали фото, как несколько врачей с оборудованием забегают в мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве.

//Политика

Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта

Эксперт: брифинг СБУ об «агенте спецслужб РФ» - шоу без антракта

Политолог Александр Дудчак дал комментарий относительно заявления Службы безопасности Украины, что 22 октября состоится брифинг по вопросу "разоблачения агента российских спецслужб".

//В мире

Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Скончался экс-премьер Нидерландов Вим Кок

Сегодня умер Вим Кок, бывший глава правительства Нидерландов, который занимал этот пост с 1994 по 2002 год. Он скончался в больнице в Амстердаме из-за сердечного заболевания.

//В мире

СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»

СБУ заявляет о новом разоблачении «агента российских спецслужб»

Служба безопасности Украины (СБУ) анонсировала в понедельник, 22 октября, брифинг относительно очередного разоблачения "агента российских спецслужб". Такое заявление поступило от СБУ в субботу.

//Общество

Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Сом весом 100 килограмм пойман в Польше

Житель польского города Тыхы Шимон Нововейский опубликовал в соцсети фотографии выловленного им сома, сообщив, что вес улова составил более 100 килограмм, а длина - 260 сантиметров.

//Происшествия

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих мужчин, устроивших накануне беспорядки возле московского здания ФСБ на Большой Лубянке. Оба гражданина утверждают, что нигде не работают.

//Шоу-бизнес

Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Певица Глюк’оZа перенесла операцию

Популярная российская исполнительница поделилась с поклонниками новостью о состоянии своего здоровья. Оказывается, накануне Глюк’оZа перенесла операцию и теперь может нормально ходить.

//В мире

Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Саакашвили планирует отметить 25-летнюю годовщину свадьбы в Грузии

Супруга бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили Сандра Рулофс сообщила, что скоро у пары будет серебряная свадьба, и они хотят отпраздновать ее в Грузии.

//Новости СМИ2

//В мире

Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Главному судье ДНР припомнили распевание гимна Украины

Один из блогеров припомнил не так давно назначенному председателю Верховного суда Донецкой народной республики участие в провокации добровольцев-россиян в одном из ресторанов Донецка.

//Общество

Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Екатерина Андреева прокомментировала свое "увольнение" с Первого канала

Екатерину Андрееву лишили ежедневных эфиров и теперь зрители смогут увидеть телеведущую только по выходным. Вместо нее передачу "Время" по будням будет вести Кирилл Клейменов. Андреева в соцсети это прокомментировала.

//Армия

Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Видео: крупнейший в мире самолет-амфибия впервые взлетел с поверхности воды

Разработанный китайскими специалистами крупнейший в мире самолет-амфибия, получивший название "Цзилун", в субботу, 20 октября, успешно взлетел с поверхности воды и совершил посадку.

//Здоровье

Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Медики рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

Людям, которые перенесли инсульты и инфаркты, для укрепления здоровья необходимо больше двигаться. Минимальные упражнения каждые двадцать минут максимально продлят «сердечникам» жизнь.

//Происшествия

Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова заявила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия. 76-летнюю женщину сейчас опрашивают следователи.

//Метеоновости

Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Синоптики прогнозируют в Москве предзимнюю погоду

Следующая неделя принесет москвичам и гостям столицы похолодание. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказали журналистам в Гидрометцентре.

//Новости Redtram

//Криминал

Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Главный кадровик ГИБДД арестован за заправку машины за казенный счет

Уголовное дело возбуждено в отношении главы отдела кадров и госслужбы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ после того, как он заправил личный автомобиль служебной топливной картой.

//Криминал

Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Предполагаемое место тренировок керченского стрелка проверяют полицейские

Полицейские изучают район вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший взрывы и стрельбу в политехническом колледже, возможно, тренировался взрывать.

//Происшествия

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Видео, как воздушная гимнастка упала с высоты в новокузнецком цирке

Воздушная гимнастка сорвалась с высоты, исполняя номер в цирке Новокузнецка. Происшествие произошло во время детского фестиваля циркового искусства «Под сводом старого шатра».

//Шоу-бизнес

Шнуров тайно женился в Петербурге?

Шнуров тайно женился в Петербурге?

Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров снова женился. На этот раз его бракосочетание прошло тайно в Петербурге. Новой избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.

//Армия

Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Шойгу подвел итоги военной операции РФ в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел итоги российской военной операции в Сирии. По его словам, за три года полностью разгромлены бандформирования террористической группировки "Исламское государство"*.

//В мире

В Херсоне русский язык потерял статус регионального

В Херсоне русский язык потерял статус регионального

Депутаты, входящие в состав Херсонского городского совета, лишили русский язык статуса регионального. За инициативу отмены решения 2012 года проголосовали 33 депутата горсовета из 38.

//Общество

Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко

В Интернете обсуждают инцидент с девушкой в наушниках, не пропустившей кортеж белорусского лидера Александра Лукашенко. Жительница Гродно переходила дорогу и не заметила автомобили с мигалками.

//В мире

После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

После скандала на Украине волонтеры потребовали сменить главнокомандующего

Украинские масс-медиа раздули скандал после интервью с начальником одного из добровольческих мобилизационных госпиталей Геннадием Друзенко. Тот потребовал сменить украинского верховного главнокомандующего.

//Криминал

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Скворцова: «начинка» бомб из колледжа в Керчи была заражена инфекцией

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что большинство пострадавших в колледже Керчи получили минно-взрывные ранения. Взрывное устройство было нашпиговано разными металлическими предметами.

//Экономика

В ЦБ рассказали, кто входит сейчас в "группу риска" для мошенников

В ЦБ рассказали, кто входит сейчас в "группу риска" для мошенников

Основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди. Об этом заявил на форуме Finopolis первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев.

//Здоровье

В поваренной соли обнаружили частицы пластика

В поваренной соли обнаружили частицы пластика

В Корее специалисты из Национального университета Инчхона изучили состав наиболее популярных марок поваренной соли, и почти все из них оказались потенциально опасны для организма.

//В мире

Пользователей сети развеселил "голый" памятник братьям Кличко

Пользователей сети развеселил "голый" памятник братьям Кличко

В парке города Коростышев Житомирской области на Украине на днях установили весьма оригинальный памятник Владимиру и Виталию Кличко, украинским боксерам, чемпионам мира в тяжелом весе.

//Происшествия

Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

Спасатели закончили разбор завалов на месте взрыва на заводе в Гатчине

В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели закончили разбирать завалы на месте взрыва на пиротехническом заводе «Авангард», в результате которого погибли четыре человека и семь пострадали.

//Происшествия

Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие

Стало известно, где керченский стрелок взял деньги на оружие

Студент Владислав Росляков, устроивший кровавую бойню в Керченском политехническом колледже, деньги на покупку оружия и боеприпасов, скорее всего, украл у собственных родственников.

//В мире

Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка

Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка

В городе Сиань китайской провинции Шэньси медицинские специалисты извлекли одиннадцать живых паразитов из глаза пятимесячного младенца. Ребенок заразился инфекцией от соседских домашних животных.

//Происшествия

На месте падения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тела

На месте падения самолета Л-39 в Азовском море обнаружили фрагменты тела

На месте крушения учебного самолета Л-39 в Азовском море обнаружены обломки самолета и фрагменты тела. Военные водолазы продолжают поисковые работы на месте аварии в районе Должанской косы.

//Общество

В кафе и ресторанах могут запретить кальяны и вейпы

В кафе и ресторанах могут запретить кальяны и вейпы

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, приравнивающий электронные сигареты, кальяны и вейпы к обычным сигаретам и запрещающий их курение в заведениях общественного питания.

//В мире

На Украине осужденный преступник гулял на свободе из-за нехватки мест в колонии

На Украине осужденный преступник гулял на свободе из-за нехватки мест в колонии

На Украине правоохранительные органы отпустили на свободу преступника, осужденного за убийство несовершеннолетнего. Близкие родственники погибшего подростка столкнулись с убийцей прямо на улице.

//Происшествия

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

Звезда украинского юмора погибла в ДТП под Киевом

На Украине в Киевской области в ДТП с автобусом и грузовиком погибла участница украинского юмористического телевизионного шоу. Еще четверо артистов коллектива находятся в тяжелом состоянии.

//В мире

Уникальный лунный метеорит продан на аукционе в США

Уникальный лунный метеорит продан на аукционе в США

На аукционе в Соединенных Штатах Америки был продан с молотка метеорит весом почти 5,5 килограммов, известный под названием «Лунный паззл» - его шесть фрагментов идеально подходят друг к другу.

//В мире

В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

В Нидерландах выдали первый гендерно-нейтральный паспорт

Жительница Нидерландов Леона Зекерс получила первый гендерно-нейтральный паспорт. Родившись мужчиной, она в 2001 году сменила пол на женский, но в данный момент не относит себя ни к какому полу.

//Авто

Срок хранения писем о штрафах от ГИБДД хотят сократить до семи дней

Срок хранения писем о штрафах от ГИБДД хотят сократить до семи дней

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало новую редакцию правил оказания услуг почтовой связи, согласно которой извещения из ГИБДД будут храниться на почте семь дней.

//Происшествия

Юноша попытался уйти из жизни после гибели любимой в Керчи

Юноша попытался уйти из жизни после гибели любимой в Керчи

Керченские врачи борются за жизнь 20-летнего юноши. Накануне молодой человек предпринял попытку свести счеты с жизнью после того, как его девушка погибла в Керченском политехническом колледже.

//В мире

Крупнейший в мире гидросамолет совершил первый взлет с воды

Крупнейший в мире гидросамолет совершил первый взлет с воды

Крупнейший в мире самолет-амфибия «Цзилун» (модель AG600), разработанный китайской авиационной корпорацией, сегодня утром успешно прошел испытания по взлету с поверхности воды и посадке.

//В мире

Трамп не хочет отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии

Трамп не хочет отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что предпочел бы не отменять сделку по продаже вооружения Саудовской Аравии из-за инцидента с гибелью журналиста Джамаля Хашукджи.

//В мире

Сергей Шойгу впервые лично встретился с Джеймсом Мэттисом‍

Сергей Шойгу впервые лично встретился с Джеймсом Мэттисом‍

Министры обороны РФ и США Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис впервые лично встретились в Сингапуре. Встреча состоялась в субботу на полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры