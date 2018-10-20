В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ на Лубянке
20 октября 2018, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих мужчин, устроивших накануне беспорядки возле московского здания ФСБ на Большой Лубянке. Оба гражданина утверждают, что нигде не работают.
Как ранее сообщали АН, инцидент произошел в минувшую пятницу. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство) в отношении неизвестных.
В настоящий момент задержаны еще двое граждан - 1986 и 1981 годов рождения. Напомним, ранее полицейским удалось задержать двоих из пяти возмутителей порядка.
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