В Москве задержали еще двоих мужчин, кидавших яйца в здание ФСБ‍ на Лубянке

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих мужчин, устроивших накануне беспорядки возле московского здания ФСБ на Большой Лубянке. Оба гражданина утверждают, что нигде не работают. В Москве здание ФСБ на Лубянке‍ забросали яйцами

Как ранее сообщали АН, инцидент произошел в минувшую пятницу. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство) в отношении неизвестных.

В настоящий момент задержаны еще двое граждан - 1986 и 1981 годов рождения. Напомним, ранее полицейским удалось задержать двоих из пяти возмутителей порядка.