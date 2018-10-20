Бабушку керченского стрелка увезли к следователям

Бабушка керченского стрелка Галина Рослякова заявила, что внук незаметно забрал у нее 20 тысяч рублей, которые мог потратить на покупку оружия. 76-летнюю женщину сейчас опрашивают следователи.

Галина Рослякова рассказала следователям, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые пенсионерка отложила на похороны.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что ранее были допрошены директор колледжа и преподаватели.

Сейчас полицейские изучают район вокруг заброшенного завода в Керчи, где Владислав Росляков, устроивший взрывы и стрельбу в политехническом колледже, возможно, тренировался взрывать.